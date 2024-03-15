АвтоВАЗ пока не решил, что делать с остатками вариаторов Jatco для Lada Vesta

На складах АвтоВАЗа, по словам директора продуктовых программ и проектов компании Олега Груненкова, осталось несколько тысяч вариаторов Jatco, которые в перспективе могут быть установлены на Lada Vesta. Однако окончательного решения по остаткам трансмиссии от бывшего поставщика не принято, передает корреспондент "Российской газеты".

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Не исключено, что трудности могут возникнуть из-за модернизации силового агрегата с мотором 1.8 Evo, который затачивался под бесступенчатую трансмиссию от нового восточноевропейского поставщика. Так, на премьере 1.8 Evo было заявлено, что в связи с использованием новой автоматической трансмиссии была разработана и введена новая система крепления кронштейна правой опоры, что повысило надёжность фиксации силового агрегата.

Несколько дней назад стало известно, что у АвтоВАЗа остались четырёхступенчатые "автоматы" Jatco, устанавливавшиеся ранее на семейство Lada Granta. Остатки отправят на конвейер, на котором соберут до пяти тысяч "Грант" с гидроавтоматической трансмиссией. Часть из них будет передана соцслужбам, а другая поступить в розничную продажу.