Jetour будет продавать в России новый X50

Речь идет о слегка перелицованном Soueast DX50, который будет продаваться на нашем рынке под названием Jetour X50. Портал «Китайские автомобили» публикует первое изображение модели, которое показали журналистам. От исходного Soueast DX50 кроссовер Jetour отличается радиаторной решеткой с расходящимися вертикальными ламелями, дизайном бампера и логотипом на черной глянцевой вставке.

© Motor.ru

Кроссовер, о котором идет речь — это одноклассник и, соответственно, потенциальный конкурент Geely Coolray (и Belgee X50). В Китае компания Soueast два года назад начала сотрудничать с Chery, и для этого был создан бренд Southeast Jetour Automobile — Jetour взял на себя обязательства по реализации автомобилей Southeast через свою дилерскую сеть. А на начало 2024 года была запланирована сделка по передаче Chery Group 80 процентов акционерного капитала Southeast Automobile.

По всей видимости, сотрудничество предусматривает и продажу моделей Soueast под маркой Jetour на экспортных рынках, и доказательством тому служит анонсированный для России кроссовер Jetour X50.

© Китайские-автомобили.рф

© Китайские-автомобили.рф

© Soueast

© Soueast

© Soueast

Он на считанные миллиметры длиннее, шире и выше дорестайлингового Geely Coolray и Belgee X50. Силовые установки тоже схожи: Jetour X50, как и оригинальный Soueast DX50, получит бензиновый 1,5-литровый турбомотор в связке с шестиступенчатым «роботом», в то время как у Coolray турбодвигатель того же объема, но «робот» семиступенчатый. Привод у обоих кроссоверов передний.

При этом у Jetour X50, как пишут «Китайские автомобили», сзади независимая подвеска, а у Coolray, как и у большинства его одноклассников, торсионная балка.

На российском рынке Jetour X50 ждут в третьем квартале 2024 года. По предварительным оценкам, стартовая цена модели может составить два миллиона рублей или чуть меньше. Для сравнения, дорестайлинговый Geely Coolray стоит от 2 344 990 рублей, а со скидкой его можно купить за 2 024 990 рублей.