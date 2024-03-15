Внедорожник Tank 500 сделают более мощным и проходимым

Компания Great Wall анонсировала выход обновлённого Tank 500 Hi4-T, который появился на домашнем рынке недавно - летом 2023 года. Список обновлений включает другой двигатель, модернизированные систему полного привода и мультимедиа.

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На данный момент известно, что гибридный Tank 500 получит двигатель, работающий по циклу Миллера, который отличается повышенной экономичностью, но, как правило, имеет меньшую мощность по сравнению с аналогами, работающими по другим циклам. Скорее всего, компенсировали потерю "лошадей" за счёт электромотора.

Сообщается о том, что модернизированная система полного привода стала работать быстрее и эффективнее. Заявлено обновление для мультимедиа, основу которого, вероятно, стали протоколы взаимодействия со смартфонами.

В России Tank 500 представлен с гибридной силовой установкой мощностью 299 л.с. на базе двухлитрового турбомотора и в аналогичном по мощности варианте "мягкого гибрида" с V6 3.0. Цена на Tank 500 стартует от 6,3 млн рублей, но купить автомобиль можно почти на 1 млн дешевле.