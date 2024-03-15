Сотрудники ГИБДД вышли на «охоту» на пьяных водителей

Автоинспекторы сообщают о проведении «сплошных проверок».

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Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области информируют участников дорожного движения о проведении 15, 16 и 17 марта «сплошных проверок» водителей на состояние опьянения на территории г. Кирова и районов области.

В мероприятиях будут принимать участие гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и организации «Ночной Патруль».