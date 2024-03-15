Сотрудники ГИБДД вышли на «охоту» на пьяных водителей
Автоинспекторы сообщают о проведении «сплошных проверок».
Сотрудники Госавтоинспекции Кировской области информируют участников дорожного движения о проведении 15, 16 и 17 марта «сплошных проверок» водителей на состояние опьянения на территории г. Кирова и районов области.
В мероприятиях будут принимать участие гражданские активисты, представители добровольных народных дружин и организации «Ночной Патруль».
За управление транспортом в состоянии опьянения или отказ от прохождения освидетельствования предусмотрено наказание в виде лишения права управления сроком от полутора до двух лет, а также штраф в размере 30 тысяч рублей, - напоминают сотрудники ГИБДД.