В ГИБДД напомнили велосипедистам о правилах перехода по «зебре»

При пересечении проезжей части велосипедисту необходимо спешиваться. Об этом сообщили в Telegram-канале Госавтоинспекции Калининградской области, в пятницу, 15 марта. С начала 2024 года в регионе зарегистрировано 6 аварий с участием велосипедистов.

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«Для использования велотранспорта старайтесь выбирать более безопасные площадки – скверы и парки», - посоветовали в ведомстве.

Ранее kaskad.tv рассказал, как в Калининграде на улице Октябрьской велосипедиста сбил автомобиль на переходе.