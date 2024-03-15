Перечислены самые востребованные в России седаны Changan

Еще в недавнем времени на российском автомобильном рынке седаны занимали преобладающую долю в 55%, однако их позиции ослабли перед нарастающим интересом к кроссоверам. Тем не менее, седаны снова возвращаются в лидеры продаж.

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Аналитические исследования показывают, что в настоящее время 90% продажи в российских автосалонах приходятся на кроссоверы, в то время как не так давно этот показатель был всего 6%.

Несмотря на востребованность кроссоверов, Changan по прежнему выпускает седаны, предлагая покупателям на российском рынке четыре модели в данном типе кузова.

Changan UNI-V, это один из седанов, спрос на который только растет. Он выделяется своим спортивным дизайном. Автомобиль оснащается 1,5-литровым турбо двигателем, мощностью 181 л.с., и семиступенчатой трансмиссией. Его стоимость начинается от 2 560 000 рублей.

На втором месте по востребованности стоит седан Changan Lamore, привлекающий внимание своим внешним видом и светодиодными фарами. Он, так же как и UNI-V, оснащен 1,5-литровым турбодвигателем и семиступенчатой коробкой передач. Ценник на Lamore стартует от 2 290 000 рублей.

Changan Eado Plus – это представитель класса комфортных седанов, отличающийся роскошной решеткой радиатора и LED-освещением. В его основе лежит 1,4-литровый турбодвигатель мощностью 150 л.с., работающий в паре с DCT трансмиссией. Eado Plus можно приобрести начиная от 1 900 000 рублей.

Changan Alsvin – наиболее доступный седан, предназначенный для ежедневного использования, оснащенный 1,5-литровым двигателем мощностью 98 л.с. Его стоимость начинается от 1 320 000 рублей.

Таким образом, несмотря на преобладание кроссоверов на рынке, компания Changan демонстрирует разнообразие седанов, отвечая на различные предпочтения и бюджеты покупателей.