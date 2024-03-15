Названы десять самых продаваемых минивэнов в мире

Китайский электрокар GAC Aion Y стал самым продаваемым минивэном в мире по итогам 2023 года благодаря своему ошеломительному успеху на домашнем рынке. Об этом свидетельствует свежий отчет портала Focus2move.

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По данным журналистов, в прошлом году в мире было продано в общей сложности 4,4 млн минивэнов. Причем если в Европе и Северной Америке этот сегмент сильно сократился на волне популярности кроссоверов и внедорожников, то в Китае минивэны по-прежнему пользуются высоким спросом.

Продажи занявшего первое место GAC Aion Y в 2023 году выросли почти вдвое (на 97%) и составили 235 749 единиц. На втором месте — поднявшийся на шесть позиций Kia Carnival, реализация которого в прошлом году увеличилась на 33,5%, до 150 151 единицы. Замкнул «тройку» лидеров Toyota Sienna с 146 748 продажами, что на 6,5% больше, чем в 2022 году.

Четвертую строчку в рейтинг самых продаваемых минивэнов в мире занял Maruti Eeco с 136 010 реализованных автомобилей (+8,7%). За ним следуют Maruti Ertiga и и Chrysler Pacifica, нашедшие за отчетный период 129 968 (-2,9%) и 128 103 (+19,6%) покупателей соответственно.

На восьмом месте расположился Honda Odyssey со 122 782 продажами (+20,5%), а девятое место досталось Denza D9, который в прошлом году купили 118 595 раз (+1109%). Почетное десятое место занял Wuling Hongguang, продажи которого за год сократились на 7,9%, до 114 536 единиц.