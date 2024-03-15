Диетолог предупредила об опасности лишнего веса для водителей

Водители с избыточным весом и ожирением подвержены более высокому риску попадания в ДТП с серьезными травмами. Как сообщает «Газета.Ru», об этом рассказала врач-диетолог и терапевт Антонина Саволюк.

Эксперт отметила, что среди водителей избыточный вес и ожирение встречаются регулярно. Такие люди входят в категорию повышенного риска развития артериальной гипертензии, сердечной недостаточности, инфаркта и инсульта.

«Поэтому профпатологи часто отстраняют профессиональных водителей (с лишним весом — прим. ред.) от работы. К примеру, нельзя отправлять на рейс человека, если у него в любой момент может случиться гипертонический криз», — добавила Саволюк.

Также на фоне ожирения у человека может развиться сахарный диабет II типа. Он негативно влияет на нервную систему, снижает скорость реакции, напомнила диетолог. Негативно на реакции сказывается и остеохондроз, причиной которого тоже является лишний вес. На фоне хронических болей в пояснице водитель становится менее подвижным, что тоже может стать причиной опасной ситуации на дороге.