Эксперт рассказал, как выбрать максимально тихие шины для машины

Производители автомобильных шин всегда обращали внимание на шумность шин, поскольку для пользователей это важный аспект комфорта. Издание ТАРАНТАС НЬЮС поинтересовалось у эксперта отрасли Андрея Зогота о том, как можно самостоятельно выбрать тихие шины и что влияет на их громкость.

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Эксперт объяснил, что при обращении в шинный магазин, консультанты скажут, что для выбора тихой шины необходимо обратить внимание на маркировку, которая указывает на уровень шума, сцепление с мокрой дорогой и коэффициент сопротивления качению. На маркировке присутствует графическое изображение микрофона с чёрточками, показывающее степень шумности шины, а также указаны децибелы, где меньшее значение означает меньшую шумность.

Однако эксперт подчеркнул, что есть различие между наружным и внутренним шумом шины. Несмотря на то что в процессе разработки и производства шин обязательно измеряется внешний шум, важно также учитывать шум в салоне автомобиля и субъективную оценку шума водителем. Иногда шина может создавать частотный резонанс, вызывающий дискомфорт у водителя, даже если уровень шума в децибелах невысок.

Природа образования шума сложна, и нет универсального способа выбрать наиболее тихую шину. Эксперт рекомендует ориентироваться на отзывы потребителей и тесты автожурналистов. Он также затронул тему мягкости шины, указав, что мягкость протектора может влиять на шумность, но мягкость шины в целом на "тихость" не влияет.

Эксперт сравнил шину с барабаном и объяснил, как различные элементы конструкции шины влияют на образование шума. Он посоветовал обращать внимание на дорожный рисунок шины, отмечая, что менее расчлененный рисунок обеспечивает меньшую шумность. В заключение эксперт подчеркнул, что создание максимально тихой шины часто сталкивается с необходимостью нахождения баланса между различными свойствами, подтверждая сложность процесса выбора оптимальной шины для каждого водителя.