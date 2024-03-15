Эксперт рассказал, как выбрать максимально тихие шины для машины

Эксперт Андрей Зогот рассказал, как выбрать максимально тихие шины для машины
Производители автомобильных шин всегда обращали внимание на шумность шин, поскольку для пользователей это важный аспект комфорта. Издание ТАРАНТАС НЬЮС поинтересовалось у эксперта отрасли Андрея Зогота о том, как можно самостоятельно выбрать тихие шины и что влияет на их громкость.
Эксперт объяснил, что при обращении в шинный магазин, консультанты скажут, что для выбора тихой шины необходимо обратить внимание на маркировку, которая указывает на уровень шума, сцепление с мокрой дорогой и коэффициент сопротивления качению. На маркировке присутствует графическое изображение микрофона с чёрточками, показывающее степень шумности шины, а также указаны децибелы, где меньшее значение означает меньшую шумность.
Однако эксперт подчеркнул, что есть различие между наружным и внутренним шумом шины. Несмотря на то что в процессе разработки и производства шин обязательно измеряется внешний шум, важно также учитывать шум в салоне автомобиля и субъективную оценку шума водителем. Иногда шина может создавать частотный резонанс, вызывающий дискомфорт у водителя, даже если уровень шума в децибелах невысок.
Природа образования шума сложна, и нет универсального способа выбрать наиболее тихую шину. Эксперт рекомендует ориентироваться на отзывы потребителей и тесты автожурналистов. Он также затронул тему мягкости шины, указав, что мягкость протектора может влиять на шумность, но мягкость шины в целом на "тихость" не влияет.
Эксперт сравнил шину с барабаном и объяснил, как различные элементы конструкции шины влияют на образование шума. Он посоветовал обращать внимание на дорожный рисунок шины, отмечая, что менее расчлененный рисунок обеспечивает меньшую шумность. В заключение эксперт подчеркнул, что создание максимально тихой шины часто сталкивается с необходимостью нахождения баланса между различными свойствами, подтверждая сложность процесса выбора оптимальной шины для каждого водителя.