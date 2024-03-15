Эконормы Евро-7 решили ввести только для грузовиков

Новые требования вводят более строгие ограничения для автобусов и грузовиков, а также регламентируют долговечность аккумуляторов для электрокаров и гибридов. Для легкового транспорта, включая лёгкие коммерческие автомобили, сохранятся стандарты выбросов уровня Евро-6.

© Quto.ru

Правила Евро-7 направлены для одобрения странами-членами Европейского Союза. Предполагается, что требования, касающиеся долговечности батарей, начнут действовать с 1 июля 2030 года. А вот автобусам и грузовикам предстоит стать экологичнее через год — с июля 2031 года.

Напомним, что производители легковых автомобилей призывали не вводить эконормы жёстче, чем действующие сейчас Евро-6. С моторами Евро-7 машины стали бы слишком дорогими, что автоматически обрушило бы спрос. И, как видим, еврочиновники прислушались к этим доводам.

Между тем, в Европе собираются запретить широкие автомобили. Так, власти Евросоюза планируют ввести ограничения на габариты легковых машин. Уже сейчас средняя ширина новых машин на европейских дорогах превысила 180 сантиметров — таков габаритпарковочного места.