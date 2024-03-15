Правила льготного автокредитования призвали пересмотреть

В Национальном автомобильном союзе (НАС) заявили, что программа господдержки российского рынка должна быть пересмотрена. В частности, в неё должны быть включены автомобили, рекомендованные для приобретения госструктурами. Отмечается, что с соответствующим предложением организация уже обратилась к главе Минпромторга России Денису Мантурову.

«Представляется необходимым синхронизировать правила и требования, предъявляемые к автомобилям, для приобретения которых используются бюджетные средства, иначе расширение списка доступных для чиновников автомобилей выглядит несправедливым по отношению к гражданам», — подчеркнул президент НАС Антон Шапарин.

В союзе предложили расширить список автомобилей, которые доступны для приобретения гражданами, и включить в него модели, которые рекомендованы для приобретения госструктурами. Помимо этого, в НАС убеждены, что на эти машины также нужно снять ограничения по стоимости.

Сегодня в перечень машин для чиновников включены весь модельный ряд Lada, «Москвич» и УАЗ, а также Sollers ST6, Evolute I-pro, I-joy, I-sky и I-Jet, Haval Jolion, Dargo, F7, F7x, H9, M6, Aurus Senat и Komendant, Kaiyi E5, X3 Pro, X3 и X7, BAIC U5 Plus, X35, X55, BJ40 Plus, X7, «Амберавто А5», SWM G05 Pro и G01, а также Citroen C5 Aircross калужской сборки.

В Национальном автомобильном союзе также пояснили, что ограничений по стоимости для указанных машин нет. При этом сам список был составлен Минпромторгом и в него включены транспортные средства, которые собирают на территории России.

Тем временем, воспользоваться льготным автокредитом граждане могут только если автомобиль стоит менее 2 млн рублей. Под указанные критерии попадают модели Lada, УАЗ, ГАЗ и Haval Jolion. Помимо этого, россияне могут воспользоваться льготой при покупке электрокаров Evolute, «Москвич 3е» и «Амберавто А5». Действие программы господдержки распространяется на учителей, врачей, инвалидов, жителей Дальнего Востока и военных.