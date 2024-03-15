Поставки иномарок через Дальний Восток снова растут

После падения, наблюдавшегося в августе-сентябре 2023 года, импортёры перестроились на модели с меньшим литражом двигателей и создали новые цепочки поставок через третьи страны. Изменение каналов поставок сказалось на стоимости ввозимой техники — она стала дороже.

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По данным РБК, санкционные машины успешно удалось заменить автомобилями из Китая. Из очередного выпуска доклада Банка России «Региональная экономика: комментарии ГУ» следует, что импортёры восстановили поставки и переориентировались на модели с меньшим литражом моторов. Однако негативного влияния на стоимость избежать не удалось.

«К февралю стоимость автомобилей выросла более чем на четверть по сравнению с августом 2023 года в результате увеличения цен на иностранных аукционах и усложнения схем поставок, а также повышения утилизационного сбора», — уточняется в документе.

Из отчёта следует, что на Дальнем Востоке в январе 2024 года продажи новых машин из Китая достигли досанкционного уровня — реализовано 1 205 единиц. За первый месяц через Хабаровский край ввезли около 200 китайских машин — вчетверо больше, чем за весь 2023 год. Число ввезённых из КНР в Приморье автомобилей в прошлом году выросло в 150 раз — до 2 500. За первые два месяца текущего года поставлено 850 иномарок.

По прогнозам аналитиков, с апреля будет наблюдаться очередной виток роста цен. Из-за отсутствия альтернатив россияне будут вынуждены пересаживаться на китайские машины. Также востребованными окажутся японские и европейские модели, произведённые в Китае.

Ранее, напомним, стало известно, что государство потребовало с автовладельцев сотни тысяч. Экономия при покупке обернулась проблемами.