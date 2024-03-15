Renault превратит Duster в брутальный пикап

Компания готовит замену Duster Oroch, который продается в Южной Америке, пишет Autocar India со ссылкой на инсайдеров. Новый пикап будет крупнее и станет серийным воплощением показанного прошлой осенью концепт-кара Niagara с «агрессивной» внешностью. В основу ляжет платформа CMF-B от Duster третьего поколения.

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Нынешний пикап на базе Duster — Renault Oroch — практически полностью копирует кроссовер внешне, если не считать грузовой платформы. Новинка будет другой: по данным источников, ее дистанцируют от «третьего» Duster и оформят с оглядкой на брутальный Niagara.

Помимо обычной версии, у него будет вариант с удлиненной колесной базой. Такой пикап сможет конкурировать с Fiat Toro и Chevrolet Montana.

О «технике» пока известно мало, но ожидается палитра из бензиновых и бензоэлектрических силовых установок. Некоторые варианты получат гибридный полный привод с электродвигателем на задней оси. Кроме того, источники прочат несколько режимов езды, включая внедорожный, как у кроссовера.

Во время премьеры Niagara «Рено» умолчала о серийных перспективах, но пообещала, что он будет предвестником глобальных моделей. В отличие от Oroch, новый пикап французы планируют продавать не только в Южной Америке: географию расширят за счет добавления праворульной версии. Это позволит вывести машину, к примеру, на рынок ЮАР. Помимо этого, свой аналог грузовичка может выпустить Nissan.