В России разработали полностью отечественные зарядные станции для электромобилей

В пресс-службе Уфимского университета науки и технологий (УУНиТ) сообщили, что ученые вуза разработали и запустили в серийное производство зарядные станции для электромобилей, полностью собранные из отечественных компонентов. Они имеют мощность 150, 120 и 90 кВт и будут доступны в городах Республики Башкортостан в ближайшие несколько месяцев.

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Передовая инженерная школа университета разработала все основные компоненты для зарядных станций, такие как головной контроллер, контроллер силовых модулей и силовой модуль.

При разработке, особое внимание уделялось созданию универсального электронного силового модуля «УЭСМ-30» мощностью 30 кВт, который был разработан совместно с индустриальным партнером — АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение» (входит в Ростех), отметили в пресс-службе вуза.