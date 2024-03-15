АвтоВАЗ приступил к тестам нового кроссовера на базе Lada Vesta

О начале тестирования прототипов новой модели - кроссовера B+ на платформе Lada Vesta, рассказал директор продуктовых программ и проектов АвтоВАЗа Олег Груненков. Сроки выхода новинки представитель завода предпочел пока не анонсировать.

"Мы действительно приступили к созданию кроссовера на платформе Vesta. У нас уже наработан дизайн, он на утверждении. Мы сейчас на этапе выбора поставщиков. Пока испытываются "мулы", наши наработки на платформе Vesta, по нашим стандартам", - цитирует Груненкова издание "Газета.ru".

Ранее первый исполнительный вице-президент по стратегии и техническому развитию АО "АвтоВАЗ" Евгений Шмелев отмечал, что одна платформа не означает, что модели будут одинаковыми, а новый B-Cross (условное наименование будущего кроссовера) "вообще не напоминает "Весту".

"Муллами" называют автомобили-агрегатоносители, которые внешне могут ничем не отличаться от серийно выпускаемой модели, в данном случае от Lada Vesta.

Олег Груненков объяснил, что финальный вариант кроссовера, его физические образцы появятся тогда, когда кузовные детали поступят в производство, примерно за год до запуска серийного автомобиля. Только после начала производства кузовов начнут собирать опытные прототипы новой модели, на которые проводятся все циклы валидации и сертификации.

В конце 2023 года президент АвтоВАЗа Максим Соколов сообщил, что новый кроссовер на базе "Весты" будет выпущен в двухлетней перспективе. Предполагается, что АвтоВАЗ уже выбрал название для будущей новинки.