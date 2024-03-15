АвтоВАЗ назвал сроки появления в продаже новой топовой версии Lada Vesta

Как стало известно редакции Quto, в августе флагман марки Lada получит новую комплектацию, которая займёт место топовой. В неё войдут динамическая разметка камеры заднего вида, а также новые кнопки обогрева сидений (сейчас приходится использовать клавиши от младшей «Гранты»). Продажи новинки запланированы на конец лета.

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На Lada Vesta сейчас стоят кнопки подогрева сидений от бюджетной «Гранты» — клавиши размещаются не самым удачным образом, возле ниши подстаканников. Производитель подчеркнул, что решение временное, а позднее клавиши переедут на переднюю панель.

Кроме того, в августе планируется открыть продажи «Вест», оборудованных системой стабилизации. Но если прежде ESP тольяттинскому автогиганту поставлял немецкий Bosch, то теперь поставщиком выступит костромской завод российской компании «Итэлма».

А ещё АвтоВАЗ рассказал, как надо обслуживать вариатор Lada Vesta. Так, инженеры считают, что при пробеге 30 000 километров владельцу вариаторной «Весты» нужно обязательно заменить масло — это 7,2 литра жидкости, которая рассчитана на эксплуатацию при температуре до -40°С.