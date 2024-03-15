Китайские СМИ сегодня сообщили, что автоконцерн SAIC сокращает более 70% сотрудников дочерней компании Rising Auto на фоне слабых продаж и внутренней конкуренции с моделями другой дочерней компании — IM Motors.

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SAIC пока официально не подтверждает закрытие Rising Auto, но несколько инсайдеров, которых цитируют китайские СМИ (в частности CnEVPost) сообщают, что всё к тому идёт. Компания Rising Auto (или Feifan на латинизированном китайском была) была основана в 2021 году, она выросла из электромобильного R-суббренда с собственным логотипом, изначально созданного SAIC как ответвление марки Roewe (бывший британский Rover). Актуальная продуктовая линейка Rising состоит всего из двух соплатформенных моделей — кроссовера Rising R7 (вышел на рынок в 2022 году) и лифтбека Rising F7 (продаётся с прошлого года).

Rising R7 и Rising F7 — это довольно крупные и хорошо оснащённые «электрички», при их разработке главная ставка делалась на продвинутую систему автономного вождения и сменные батареи. Автопилоты уровня 3 и выше в Китае по-прежнему не разрешены, а собственная сеть Rising по замене батарей пока находится в зачаточном состоянии — её развитие тормозят слабые продажи.

В прошлом году марка Rising реализовала в Китае около 14 000 машин. В январе-феврале этого года, по данным CAAM, продажи Rising составили 2164 машины, что аж на 200% больше, чем в январе-феврале 2023 года, но это, во-первых, результат скидочно-подарочных акций, а во-вторых, это всё равно слишком малые объёмы, не позволяющие Rising Auto зарабатывать достаточное количество денег хотя бы для собственного выживания.

Слабые продажи — это следствие глобального замедления спроса на электромобили и ценовой войны между их производителями, но есть и другая причина: под контролем SAIC находится ещё и компания IM Motors с почти таким же, как у Rising Auto позиционированием. В иерархии SAIC марка Rising стоит на ступеньку ниже IM, но в целом они производят довольно близкие по цене и оснащению «электрички», то есть конкурируют друг с другом.

IM Motors (она же Zhiji Motors) — не 100-процентная «дочка» SAIC, эта компания была запущена в 2020 году как совместное предприятие SAIC, IT-гиганта Alibaba Group и технопарка Zhangjiang Hi-Tech в Шанхае, но концерну SAIC принадлежит контрольный пакет акций. Буквы IM расшифровываются как Intelligence in Motion, что можно перевести на русский как «интеллект в движении». За первый два месяца этого года продажи IM Motors в Китае составили 6613 машин, то есть этот бренд оказался заметнее успешнее Rising.

Выбор в пользу IM Motors, судя по всему, был сделан не на этой неделе, а раньше, потому что в феврале марка IM была официально выведена на европейский рынок — премьера прошла на Женевском автосалоне. Были на той же выставки и электромобили Rising, но с логотипами MG. В Китае, вероятно, модели Rising тоже будут переименованы в MG или вернуться под крыло Roewe, а IM останется главным и единственным флагманским брендом SAIC.

Добавим, что китайские компании легко создают новые бренды и также легко их закрывают. Некоторые новые марки отправляются в архив ещё до выхода на рынок. Так было, например, с маркой Salon: её придумала компания Great Wall Motor для выпуска престижных легковых моделей, но так и не запустила, а теперь предпринимается новая попытка создать крутой легковой бренд — на данный момент он известен как ZX-бренд.