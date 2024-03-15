В России замечен семейный Suzuki, который не боится плохих дорог

Не так много существует автомобилей, которым до сих пор нет аналогов среди «китайцев». И популярный на рынках Африки и Юго-Восточной Азии компактвэн Suzuki Ertiga — один из них. Сегодня его «серым» путем привозят в Россию дилеры и частные продавцы, продавая минимум за 2,6 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

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Судя по объявлениям на одном из классифайдов, пока в Россию приехало около десятка таких машин. За минимальные 2,6 млн рублей с учетом уплаченного по коммерческим ставкам утильсбора их можно купить в Липецке, Тамбове и Воронеже, а за 2,65 млн рублей — на родине «Волги» в Нижнем Новгороде.

Во всех случаях это будут автомобили 2023 года выпуска, представленные в одинаковой комплектации с круиз-контролем, ABS и ESP, рулем с мультифункцией и кожаным ободом, мультимедийной системой с сенсорным дисплеем и поддержкой Apple CarPlay/Android Auto, однозонным климат-контролем, задним парктроником с камерой заднего вида, бесключевым доступом с кнопкой запуска двигателя и подрулевыми «лепестками» переключения передач.