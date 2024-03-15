В России нашли в продаже бюджетный Chevrolet Cobalt

В Россию продолжают поставлять бюджетный седан Chevrolet Cobalt, который, в силу простейшей «техники» и популярности у таксистов, можно считать практически «неубиваемым» автомобилем. Их привозят как дилеры, так и «частники», а цены на одном из классифайдов начинаются от 1,65 млн рублей, выяснили «Автоновости дня».

© Chevrolet

По классу и уровню в целом Cobalt больше похож на «Гранту», чем на «Весту», но по цене он все же ближе ко второй. Для сравнения, самая дорогая Granta Sport стоит 1 373 900 рублей, а Vesta в комплектации Life или Enjoy как раз можно купить за условные 1,6 млн рублей.

Как бы то ни было, самые дешевые Cobalt, найденные «Автоновостями дня» на одном из крупнейших сайтов объявлений, сегодня продают «частники» из Уфы и Оренбурга. В обоих случаях это машины 2023 года выпуска, и в их стоимость уже входят все документы, необходимые для постановки на учет. Еще один такой седан выставлен на продажу в Тамбове, но там его оценили чуть дороже — в 1,79 млн рублей.

Комплектацию продавцы не уточняют, но у всех «Кобальтов» так или иначе есть кондиционер, электроусилитель руля, противотуманные фары (сами фары простые галогенные), центральный замок, бортовой компьютер, электростелоподъемники и штатная аудиомагнитола с небольшим монохромным экраном, поддерживающая Bluetooth.

Технически все седаны одинаковые: под капотом они оснащены 106-сильным бензиновым «атмосферником» объемом 1,6 литра, пару которому составляет либо «механика», либо классический шестиступенчатый «автомат». Привод только передний.