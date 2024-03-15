АвтоВАЗ назвал слухами скорый дебют новой модели Lada Iskra

Днем ранее Auto.mail.ru со ссылкой на неназванные источники сообщил, что новую модель Lada покажут 5 июня в рамках 27-го Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Autonews.ru обратился за комментарием к АвтоВАЗу, в котором эту информацию назвали слухами. Так что вопрос о том, когда дебютирует Lada Iskra, до сих пор остается открытым. Ожидается, что это произойдет в течение 2024 года, а старт продаж состоится в первом квартале 2025-го.

Достоверно известно лишь то, что первые экземпляры Lada Iskra уже собраны. В основе модели лежит французская платформа СMF-B-LS, право на использование которой АвтоВАЗ получил после ухода Renault из России. Ранее в Сети появились патентные изображения Искры с разными типами кузовов — седан, универсал и Сross-универсал, который отличается защитными пластиковыми накладками и бамперами с имитацией металлических вставок.

Есть и некоторые подробности о силовых установках: самая доступная Lada Iskra получит связку 16-клапанного двигателя объемом 1,6 литра и пятиступенчатой «механики», а самая дорогая — модернизированный «атмосферник» 1.8 Evo в сочетании с китайскими трансмиссиями — вариатором и «механикой» на выбор.

В самом АвтоВАЗе Искру называют «самым доступным российским легковым автомобилем на высокотехнологической платформе». При этом эксперты прогнозируют начальную цену в 1,2 миллиона рублей за седан, то есть на полмиллиона рублей дороже Lada Granta.