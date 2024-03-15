Названы причины скорого исчезновения машин с МКПП

Спустя 3-4 года в РФ продажи новых машин с механической трансмиссией станут минимальными. Что касается бюджетных авто, внедорожников, коммерческих машин, МКП все еще будет использоваться в стране в ближайшие годы. Такой прогноз дали в объединенной пресс-службе дилерских холдингов «Автодом» и «АвтоСпецЦентр».

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РФ движется в общемировом тренде, состоящем в постепенном снижении эксплуатации машин на механике. В 2022 году МКП была установлена лишь на 34% новых машин, произведенных в ЕС, рассказали эксперты рынка. При этом новых авто на механике на российском рынке сейчас 30-35%.

В компании рассказали, что одной из причин такого глобального тренда стало ужесточение экологических стандартов, поскольку механическая трансмиссия не всегда может обеспечить необходимый уровень выбросов, который обеспечивается с АКП. С развитием технологий и популярностью автомата в будущем механические трансмиссии будут устанавливаться на машины всё реже.

Механика не всегда может обеспечить минимальный уровень выбросов, допустимый при эксплуатации автоматической трансмиссии. Машины с механической трансмиссией не способствуют экономии бензина и требуют определенных навыков вождения, поэтому их доля на рынке упадет до минимума, подытожили эксперты.