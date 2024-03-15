BMW лишит спортивный седан M3 механической коробки передач

Баварский производитель объявил о запуске продаж финальной партии «горячих» четырёхдверок с ручной коробкой на японском рынке.

BMW M3 представляет собой «заряженный» вариант 3 series, за разработку спорт-версии отвечает подразделение BMW M. Актуальная четырёхдверная «эмка» была представлена осенью 2020 года, сейчас баварский производитель продолжает заниматься разработкой модели нового поколения, однако оно, вероятно, будет представлено только через несколько лет. А сейчас изменения коснулись нынешней версии BMW M3.

В немецкой компании рассказали о том, что на одном из рынков присутствия модели, в Японии, стартовали продажи BMW M3 MT Final Edition: все автомобили этой лимитированной серии оснащены шестиступенчатой механической коробкой передач. Партия насчитывает всего 150 экземпляров. В компании отметили, что если количество желающих купить автомобиль финальной спецверсии превысит указанный лимит, «счастливчиков» выберут в мае в формате лотереи.

После того, как дилеры распродадут все 150 экземпляров с механикой, модель на японском рынке будет предлагаться только с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач. Известно, что спорткары серии BMW M3 MT Final Edition доступны в трёх вариантах окраса кузова: Alpine White, Black Sapphire и M Brooklyn Grey (планируется выпустить по 50 экземпляров каждого цвета).

Все «заряженные» седаны спецверсии получили матово-золотистые колёсные диски в стиле 827 M, вдохновением для которых послужил E30 M3 DTM, на котором выступал известный гонщик Роберто Равалья. Салон спорткаров лимитированной серии отличается за счёт наличия контрастных красных акцентов на сиденьях. Напомним, актуальный седан BMW M3 оснащается 3,0-литровой битурбошестёркой S58, отдача которого равна 510 л.с., а максимальный крутящий момент – 650 Нм.

Приём заказов на BMW M3 MT Final Edition будет завершён 27 марта текущего года. Цена автомобиля из финальной партии уже известна: в Японии за такой седан просят 14 200 000 иен (эквивалентно примерно 8,75 млн рублей по текущему курсу).

На прошлой неделе стало известно о том, что у BMW M3 нового поколения может сохраниться 3,0-литровая битурбошестёрка, но её модернизируют таким образом, чтобы она соответствовала требованиям по уровню выбросов вредных веществ в атмосферу. Предполагается, что у модели будет и полностью электрическая версия, в основу которой ляжет платформа Neue Klasse.

Ранее Kolesa.ru сообщал о том, что баварцы решили не отправлять в производство «клоунский ботинок» BMW Touring Coupe на базе Z4. Изначально предполагалось, что компания всё же решится выпустить 50 экземпляров, установив ценник на уровне 250 тыс. долларов, но позже стало известно, что «зелёный свет» этому проекту так и не дали.