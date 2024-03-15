Fiat представил новый пикап Titano

Fiat расширяет своё присутствие на глобальном рынке, представляя новый пикап Titano в Алжире и Южной Америке. Этот автомобиль, разработанный на основе Peugeot Landtrek и обладающий китайскими корнями, предлагает покупателям в Африке и Южной Америке уникальную смесь итальянского дизайна и глобального инженерного мастерства. Как сообщает Центральная Служба Новостей, Fiat Titano почти неотличим от Peugeot Landtrek, за исключением нескольких деталей, таких как шильдики, решетка радиатора, и 18-дюймовые легкосплавные диски, а также уникальное название, вдохновленное греческой мифологией.

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Сравнимый по размерам с Kaicene F70 и Changan Lantazhe, Titano выходит на рынок с одиночной и двойной кабиной, предлагая выбор между большим грузовым отсеком и просторным салоном. При длине в 5331 мм, он слегка превосходит Toyota Hilux и немного уступает Ford Ranger. Интерьер Titano напоминает Peugeot, но с логотипом Fiat на рулевом колесе, а в топовой комплектации Volcano установлен 10-дюймовый сенсорный экран.

Алжирская версия ориентирована на экономичность с 1,9-литровым дизельным двигателем, развивающим 148 л.с. и 350 Нм крутящего момента. В Бразилии предлагаются три комплектации с двойной кабиной и 2,2-литровым турбодизелем Multijet II мощностью 180 л.с. Mopar предлагает широкий ассортимент аксессуаров, включая косметические и практические опции для Titano.

В Алжире цены на Titano начинаются от 3 489 000 DA, в Бразилии — от 219 990 реалов, где он позиционируется выше Fiat Strada и Toro. Этот пикап станет достойным дополнением к рынкам Африки и Южной Америки, предлагая надежность, производительность и стиль.