Седан Geely Galaxy E8 удостоился престижной премии iF Design Award 2024

Впечатляющая новинка Группы Geely Auto — модель Geely Galaxy E8 — получила престижную премию iF Design Award 2024. Инновационный электромобиль удостоился награды за эффектный и выдающийся дизайн, одержав победу среди 11 000 заявок из 72 стран мира.

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Авторитетный международный конкурс iF Design Award (Германия), признанный экспертным сообществом как «Оскар в области дизайна», был учрежден в 1953 году. Он является одной из трех крупнейших мировых премий в области промышленного дизайна наряду с Red Dot (Германия) и IDEA (США).

Главный принцип при выборе победителей — максимально строгая и независимая оценка, основными критериями для которой в этом году стали: «Идея», «Форма», «Функциональность», «Индивидуальность» и «Влияние». Geely Galaxy E8 получил признание со стороны 132 экспертов в области дизайна из 23 стран мира. Столь высокий результат был достигнут благодаря «новой парадигме дизайна», внедряемой брендом Geely при создании высокотехнологичных и интеллектуальных электромобилей.

Согласно общему мнению экспертов, Geely Galaxy E8 идеально объединяет в себе культуру технической эстетики, современные технологии и клиентские потребности. В эру автомобилей на альтернативных источниках энергии модели линейки Geely Galaxy демонстрируют высокие стандарты, заданные брендом, и соответствуют цели, которая заключается в «создании умных премиальных автомобилей для каждого». Флагманский электрический седан Geely Galaxy E8 оснащен первой в мире серийной светящейся фронтальной панелью, созданной с помощью запатентованной технологии «лазерной микрогравировки». Модель не только унаследовала оригинальные элементы стилистической концепции бренда Geely, но и получила узнаваемые индивидуальные черты.

Geely Galaxy E8 оснащается первым в своем роде серийным 45-дюймовым интеллектуальным экраном с разрешением 8K, который объединяет множество функций, обеспечивающих неограниченное интерактивное взаимодействие между пользователем и автомобилем. Электрокар Geely учитывает потребности водителя и каждого из пассажиров в режиме реального времени, анализируя опыт интерактивного взаимодействия в соответствии с различными сценариями. Это позволяет улучшить концентрацию внимания во время вождения и получить контроль над процессами, находящимися за пределами рабочей зоны, а также обеспечить полную безопасность во время движения.

В настоящее время электрификация в автомобилестроении стремительно набирает популярность, прямо указывая, что массовый переход к автомобилям на альтернативных источниках энергии — неизбежный процесс, затрагивающий экономические, культурные, социальные и прочие аспекты современного общества. Дизайнерская концепция Geely, опираясь как на собственное богатое культурное наследие, так и на глобальные ценности, учитывает все эти факторы и ориентирована на перспективное развитие.

В компании Geely работают выдающиеся дизайнеры из разных стран мира. В условиях многообразной, инклюзивной и открытой корпоративной культуры соприкосновение различных взглядов и точек зрения открывает неограниченные возможности для проектирования, способствуя постоянному совершенствованию стилистических приемов. В эпоху электромобилей компания Geely вступает вместе с «новой парадигмой дизайна».

Появление глобальной модели Galaxy E8 стало важнейшим шагом на пути к стратегической трансформации нового суббренда электромобилей Geely в одного из ведущих китайских производителей электромобилей для новой эры.