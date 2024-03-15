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Skoda Superb появился в продаже в единственном доступном исполнении

С начала объявления в начале ноября, обновленный Skoda Superb быстро стал предметом повышенного внимания благодаря своему свежему дизайну и улучшенным функциям. Накануне его появления в европейских дилерских центрах 5 апреля, Skoda развеяла интригу, опубликовав информацию о стоимости и особенностях первого выпуска — версии First Edition.

Новая Skoda Superb будет продаваться в единственном исполнении
© Skoda

За первоначальную версию First Edition с двигателем 1.5 TSI мощностью 150 лошадиных сил, дополненным системой мягкого гибрида, Skoda установила ценник в размере 44 990 евро (около 4,5 миллиона рублей по сегодняшнему курсу). Стоимость может быть скорректирована с появлением новых конфигураций, в том числе более мощного гибридного варианта на 204 лошадиные силы. Тем не менее, Superb Combi в исполнении First Edition уже привлекает внимание своим сочетанием цены и оснащения, пишет 32CARS.RU.

First Edition включает в себя ряд привлекательных опций: LED-освещение, климат-контроль на три зоны, информационно-развлекательный экран на 10 дюймов, поддержку Android Auto и Apple CarPlay без использования кабелей, парковочные датчики вместе с камерой заднего вида и адаптивный круиз-контроль, обеспечивая высокий уровень удобства и технологической оснащенности. По сравнению с Volkswagen Passat, разделяющим платформу со Skoda Superb, новинка предлагается за 4 000 евро меньше при более богатой комплектации.

Таким образом, Skoda Superb Combi First Edition представляет собой привлекательное предложение на рынке, объединяя в себе инновационные технологии, комфорт и доступную стоимость. Запуск предварительных заказов на Skoda Superb Combi First Edition уже начался, предоставляя желающим возможность стать одними из первых обладателей этого обновленного флагмана от знаменитой чешской марки.

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