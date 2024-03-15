Volkswagen выпустит 11 бюджетных «электричек»

Компания Volkswagen планирует выпустить 11 новых бюджетных электромобилей в течение следующих трёх лет.

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Некоторые модели будут разработаны совместно с китайским производителем XPeng, сообщает Reuters.

В 2026 году на рынок выйдет модель ID.2, стоимость которой составит около 25 тыс. евро. Электромобиль Volkswagen ID.1 может быть разработан к 2027 году.

Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюм заявил, что решение о модели начального уровня стоимостью около 20 тыс. евро будет принято уже в этом году.