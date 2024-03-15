Volkswagen выпустит 11 бюджетных «электричек»
Компания Volkswagen планирует выпустить 11 новых бюджетных электромобилей в течение следующих трёх лет.
Некоторые модели будут разработаны совместно с китайским производителем XPeng, сообщает Reuters.
В 2026 году на рынок выйдет модель ID.2, стоимость которой составит около 25 тыс. евро. Электромобиль Volkswagen ID.1 может быть разработан к 2027 году.
Генеральный директор Volkswagen Group Оливер Блюм заявил, что решение о модели начального уровня стоимостью около 20 тыс. евро будет принято уже в этом году.
«Мы концептуально работаем над решением и не исключаем партнерства в этой области», — отметил О. Блюм.