Bentley показала фирменное виски в очень красивой горизонтальной бутылке

Британский производитель представил The Macallan Horizon — коллекционный виски, разлитый в уникальную тару в спиралевидном «кейсе». В знак уважения к винокурне Macallan, которая предоставила сам виски, для изготовления бутылки использовали шесть материалов — «шесть столпов» ее качества. Это медь, алюминий, стекло, дерево, натуральная кожа и сам напиток.

© Motor.ru

Стеклянную бутылку обрамляет алюминиевая структура, а ее — вырезанная на заказ «скульптура» из шпона ореха Bentley Crown Cut. Она обтянута искусно обработанной коричневой кожей с рамкой из меди. Часть использованной меди — это переплавленные перегонные кубы, которые раньше использовались в Macallan.

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

© Bentley

Вставки из дуба в крышке изготовлены из одной из шести бочек, в которых выдерживался алкоголь. Это односолодовый шотландский виски, созданный Macallan эксклюзивно для коллаборации с Bentley. Заявлены ноты сухофруктов, специй, дуба и кожи.

В винокурне заявили, что Macallan Horizon — самый сложный проект, за который они брались, требовавший постоянного контакта с командой Bentley. Ради него им пришлось выйти за пределы привычного «вертикального мира» перегонных кубов и бутылок, создав горизонтальный формат, отсылающий к гран-турерам британской марки.

Это не первый плод сотрудничества Bentley и Macallan. В 2021 году ателье Mulliner выпустило спецверсию Bentayga специально для винокурни в шотландском Спейсайде. Кроссовер о особым окрасом и декором развозит гостей по территории дистиллерии.