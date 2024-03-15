Новый круизер от Benda покажут на «Мотовесне 2024»

В России продается китайский круизер Benda Chinchilla 300 по цене около 500 тысяч рублей, и в этом году появится его более мощная версия – Benda Chinchilla 500, увидеть которую можно будет на выставке «Мотовесна 2024» 5-7 апреля в ЦВК «Экспоцентр» (Москва).

© Benda

Чего ждать от круизера в ретро-стиле?

Стилистически Benda Chinchilla 500 напоминает недавно выпущенный DarkFlag 500, но отличается от него более классическим дизайном и технической частью стандартного исполнения. Мотоцикл оснащен двухцилиндровым V-образным двигателем жидкостного охлаждения рабочим объёмом 476 куб. см. Мотор получился короткоходным и достаточно высокооборотистым, максимальную мощность в почти 50 л.с. он развивает при 8800 об/мин, а пикового значения крутящего момента – 42 Нм – достигает при 6700 об/мин.

Двигатель, агрегатированный с 6-ступенчатой коробкой передач, помещён в стальную трубчатую раму, крутящий момент на заднее колесо передается ремнем. Спереди у Шиншилы 500 установлена 41-миллиметровая вилка перевёрнутого типа, сзади – алюминиевый маятник с двумя амортизаторами, оснащенными регулировкой степени предварительного натяжения пружины.

Мотоцикл получил 16-дюймовые колеса, обутые в «пухлые» шины размерности 150/80 спереди и 180/65 сзади. На переднем колесе установлен 320-миллиметровый тормозной диск, работающий в паре с четырехпоршневым радиальным суппортом, на заднем – диск диаметром 260 мм и двухпоршневой суппорт. Тормозная система эффективно замедляет круизер массой всего 198 кг (антиблокировочная система входит в базовое оснащение).

Benda Chinchilla 500 заметно крупнее своего 300-кубового собрата – длина колесной базы увеличена до 1550 мм. Это позволило не только обеспечить максимальный комфорт райдера, но и предоставить пассажиру удобное полноразмерное сиденье. Глубокие крылья эффективно защищают экипаж от воды и пыли. Стильные глушители, выведенные на одну сторону, дополняют классический облик круизера, а установленные в торцах руля зеркала добавляют немного агрессии.

Круглая фара и каплеобразные указатели поворотов Шиншиллы 500 выглядят классически, но при этом оптика полностью светодиодная. Аналогичный подход был применен и к проектированию приборной панели: в традиционном круглом корпусе установлен цветной жидкокристаллический экран. Слева, рядом с рулевой колонкой, размещен замок зажигания, рядом с ним расположен USB-разъем.

Benda Chinchilla 500 будет доступен в нескольких цветовых решениях. Цена пока не озвучена.