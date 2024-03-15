Электрический Mercedes-Benz проехал больше 1000 км на одной зарядке

Экспериментальный Mercedes-Benz EQXX показал сверхнизкий расход электроэнергии. На одном заряде батареи он проехал от Эр-Рияда до Дубая — 1010 километров, причем в конце оставалось энергии ещё на 309 километров. Маршрут пролегал по городским улицам и шоссе, а на улице в это время было +34 градуса по Цельсию. Средний расход энергии составил рекордные 7,4 киловатт-часа на 100 километров.

© Motor.ru

Прототип Mercedes-Benz Vision EQXX установил очередной рекорд дальности пробега на одной зарядке. Старт заезду был дан в Эр-Рияде, столицы Саудовской Аравии. А финишировал экспериментальный электрокар в Дубае, рядом с недавно открытым Mercedes-Benz Brand Center. Расстояние между этими двумя точками 1010 километров. Однако в конце пути заряда в EQXX оставалось ещё на 309 километров. Не менее впечатляющим оказался и расход энергии — 7,4 киловатт-часа на 100 километров, которые эквиваленты 0,83 литра на «сотню» у топливных машин. Для сравнения: Ford Mustang Mach-E попал в Книгу Гиннесса с показателем 9,5 киловатт-часа.

© Mercedes-Benz

Маршрут мерседесовцы проложили по городским улицам и пустыне, где стояла традиционная для Аравийского полуострова жара: +34 градуса. Такие условия как нельзя лучше подходили для проверки работы теплового насоса, пассивной системы терморегуляции батареи и 117 солнечных ячеек, встроенных в крышу EQXX. Они заряжали компактный литий-железо-фосфатный аккумулятор, к которому подключены вспомогательные потребители — от освещения до климатической установки и медиасистемы. За время поездки солнечная крыша дала 1,8 киловатт-часа электроэнергии, добавив к общему запасу хода около 24 километров.

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

© Mercedes-Benz

Также одной из целей эксперимента стал сбор данные о влиянии ветра и интенсивности солнечного излучения на эффективность. В EQXX даже есть специальный интеллектуальный помощник, который на основе информации о направлении ветра и его силе помогает водителю выбирать оптимальную скорость. Среднее её значение, с учетом остановки для смены водителя, составило 68,7 километра в час, максимальное — 140 километров в час. Параметры силовой установки прототипа следующие: емкость 900-вольтовой батареи — чуть меньше 100 киловатт-часов, мощность силовой установки — 180 киловатт, или 245 лошадиных сил.

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