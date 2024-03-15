В ЦБ отметили, что автомобилисты стали чаще страховаться по каско

Число полисов каско выросло в 2023 году более чем на треть. У каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль был застрахован также и по каско, сообщила пресс-служба Банка России.

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"Спрос на автокаско в 2023 году увеличился: число полисов, проданных гражданам, выросло более чем на треть. В результате у каждого шестого автовладельца, чья ответственность была застрахована по ОСАГО, автомобиль также был застрахован по каско. Годом ранее соотношение количества добровольных полисов к обязательным было один к восьми", - говорится в сообщении ЦБ.

Увеличению сборов по автокаско способствовали резкий рост продаж новых автомобилей и популярность недорогих программ автострахования с ограниченными наборами рисков и франшизой. Кроме того, автомобилисты чаще страховали подержанные машины, отмечает регулятор.

При этом в сегменте ОСАГО взносы увеличились по итогам прошлого года на 18,8%, до 324,4 млрд рублей, число договоров - на 3%.

В целом страховой рынок в 2023 году вырос на четверть, до 2,3 трлн рублей.