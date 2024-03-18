В Китае спрогнозировано закрытие автомобильных заводов из-за бума электрокаров

Быстрый переход к электромобилям в Китае практически остановил продажи машин с двигателями внутреннего сгорания, сообщает Financial Times. Из-за этого стоимость активов заводов, на которых производились модели с ДВС, резко упала. Это может привести к появлению сотен ненужных предприятий, которые будут простаивать без производства.

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Местные эксперты считают, что наибольшее давление на всех старых автопроизводителей в Китае оказывает появление новых заводов по производству электромобилей, которые применяют радикально иной подход к производству.

Проблема с активами старых заводов не новая, она появилась ещё несколько лет назад. Например, в 2017 году концерн Hyundai инвестировал 1,15 млрд долларов в новый завод в Чунцине на юго-западе Китая. Он должен был выпускать по 300 тыс. машин с ДВС ежегодно. Спустя шесть лет Hyundai был вынужден продать этот завод менее чем за четверть инвестиционной стоимости. Аналитики предвидят, что количество подобных историй в ближайшее время резко увеличится.

Производство автомобилей с ДВС в Китае к 2023 году сократилось на 37% по сравнению с пиковым показателем в 17,7 млн в 2017 году, пишет СМИ. Сейчас в Китае используется лишь половина от установленной мощности заводов по производству автомобилей с ДВС.

Недавно в СМИ появилась информация о том, что металлургическая компания Hyundai Steel приняла решение возобновить работу своего металлоцентра. Он снабжал стальным «автолистом» автозавод Hyundai Motor в Санкт-Петербурге, но весной 2022 года прекратил деятельность, как только остановился автомобильный конвейер. Для сварки кузовов сейчас используются старые запасы кузовных элементов. Но перезапуск металлоцентра Hyundai Steel может означать, что новые владельцы планируют возобновить штамповку: на автозаводе своими силами изготавливали более 70 видов панелей кузова.