Исследование показало, что водители не доверяют беспилотным машинам

Больше половины водителей в США не доверяют беспилотным автомобилям. Исследование провели специалисты Американской автомобильной ассоциации. По данным экспертов, подавляющее большинство людей боится автономных машин. При этом четверть респондентов чувствуют себя неуверенно рядом с роботизированным транспортном. В то же время автомобилисты отмечают высокий уровень развития «умных» систем безопасности.

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Исследователи связывают негативное отношение водителей к беспилотным автомобилям с несколькими громкими авариями с участие подобного транспорта. К примеру, концерн General Motors приостановил работу своего подразделения Cruise, которое занималось развитием автономных систем. Причина заключается в ДТП с беспилотником компании, в котором пострадала женщина.

Если в 2022 году около 15 процентов водителей доверяли автономным машинам, то в нынешнем году этот показатель составляет девять процентов. При этом 60 процентов автомобилистов хотят видеть в списке опций своих транспортных средств системы экстренного торможения и удержания на полосе. Американцы верят в эффективность этих технологий. Однако проведенные тесты показали, что подобные опции помогают избежать аварий лишь в единичных случаях.

В октябре прошлого года «Яндекс» стал первой компанией в Европе, которая вывела на дороги беспилотные автомобили без водителей. Тогда специалисты начали финальный этап испытаний.