BAIC рассекретил новый кроссовер размером с УАЗ Патриот

BAIC представил новый кроссовер, который по своим размерам сопоставим с УАЗ Патриот.

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В Китае весной текущего года состоится дебют обновленной версии BAIC BJ30. Кроссовер своими размерами сопоставим с российским УАЗ Патриот, его длина составляет 4,7 метра.

BAIC BJ30 получил радикальные обновления по сравнению с предыдущим поколением и теперь больше напоминает своего старшего брата BJ40, который также недавно обновился.

Кроссовер будет оснащаться 1,5-литровым силовым агрегатом мощностью 188 лошадиных сил, предыдущее поколение выдавало только 156. BAIC BJ30 обновился не только внешне, а также получил современный интерьер и улучшенные технические характеристики, что делает его более конкурентоспособным в сегменте кроссоверов. Модернизация BJ30, по мнению производителя, должна произвести успех на мировом рынке.

Передняя часть кроссовера BJ30 сильно преобразилась, были установлены новые фары с видоизмененной формой, также были переработаны бампера, которые придают кроссоверу более современный и динамичный облик.

Изменения также должны затронуть и салон BAIC BJ30: в нем предполагается появление виртуальной приборной панели с увеличенным размером экрана мультимедийной системы. Появившиеся в Сети фотографии интерьера доказывают то, что центральный тоннель будет двухуровневым, а селектор трансмиссии будет компактным и современного дизайна, что подчеркнет инновационность и современность этого автомобиля.

Первое поколение BJ30 было представлено в 2020 году, которое пришло на замену BJ20, дебютировавшему на китайском рынке в 2015 году. Ожидается, что новый BJ30 будет официально представлен широкой публике уже в марте текущего года на автосалоне в Пекине и произведет фурор своими техническими характеристиками и стильным дизайном.