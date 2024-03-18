Tesla выпустит удлинитель зарядки для электрокаров других марок

Tesla представит уникальный удлинитель зарядки, позволяющий электромобилям других марок использовать сеть Supercharger, которая считается одной из самых крупных в мире.

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Новая разработка Tesla обеспечит более удобный доступ к быстрой зарядке для широкого спектра электромобилей.

Все дело в том, что электромобили не пользуются высоким спросом по ряду причин. Во-первых, не во всем мире развита инфраструктура, позволяющая заряжать электромоторы. Если же зарядные станции и установлены, то чтобы зарядить транспортное средство, необходимо ждать очередь. Удлинитель зарядки, которую разработала Tesla, позволит увеличить одновременное число заряжаемых автомобилей, даже на удаленном расстоянии от зарядной станции.

Tesla разработала новую систему не только для применения автомобилей марки, но и широкого числа электромобилей.

Новый удлинитель, совместимый с системой NACS от Tesla, будет также поддерживать переходники на CCS, расширяя совместимость. Это значительный шаг в направлении стандартизации зарядных портов, который Tesla предлагает другим производителям принять для упрощения процесса зарядки.

С появлением удлинителя владельцы электромобилей с различным расположением зарядных портов больше не столкнутся с необходимостью парковаться неудобным образом на станциях Supercharger. Это улучшит общий опыт использования электромобилей и поспособствует переходу на электрический транспорт.

К тому же, планируется выпуск новых зарядных станций Supercharger V4 с более длинными кабелями, что в будущем еще больше облегчит процесс зарядки. Соглашения с крупными автопроизводителями на использование стандарта зарядки Tesla дополнительно подчеркивают тенденцию к унификации в индустрии, обеспечивая владельцам различных электромобилей доступ к обширной сети зарядных станций.