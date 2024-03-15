«Совместный» кроссовер Volkswagen и JAC полностью рассекречен. В открытой базе Минпромторга КНР появились фотографии и характеристики VW ID.Unyx: электромобиля, который начнут собирать на новейшем заводе в городе Аньхой. Модель не уникальна: речь идёт о перелицованном кроссовере Cupra Tavascan. В Китае испанская марка Seat и её суббренды никому не известны, поэтому электромобиль с необычным дизайном переименуют в Volkswagen.

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Интересна производственная площадка, где пропишется Volkswagen ID.Unyx. Новинку будут собирать на заводе в Аньхое... по соседству с исходной Cupra Tavascan! Причём фабрика ещё будет расширяться: в этом году Volkswagen и JAC (доли 75/25) инвестируют в совместное предприятие дополнительные 6,5 миллиарда юаней (900 миллионов долларов), а уставной капитал завода увеличится почти вдвое!

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

Аналог под маркой Volkswagen чуть проще испанского собрата: изменились бамперы и оптика. Габариты практически совпадают: длина/ширина/высота ID.Unyx равны соответственно 4663/1860/1610 миллиметрам, то есть новинка всего на 19 миллиметров крупнее исходника. Заявлены версии с задним (231 л.с.) или полным (340 л.с.) приводом и никель-марганец-кобальтовыми батареями CATL.

Вероятно, премьера нового кроссовера Volkswagen на электротяге состоится на апрельском автосалоне в Пекине. Можно не сомневаться, что китайский ID.Unyx окажется намного дешевле европейского Tavascan: таков итог «ценовых войн» в Поднебесной. Поговаривают, что совместное предприятие с JAC может стать для Volkswagen основным, ведь в отношениях с другими партнёрами (FAW, SAIC и Xpeng) у немецкой марки нет контрольного пакета акций.