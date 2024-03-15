Недорогой кроссвэн Zeekr Mix: фото без камуфляжа и характеристики. Папарацци подловили ещё не представленную новинку премиум-бренда Geely. Zeekr Mix отличится дизайном в стиле Volkswagen ID.Buzz, сдвижными задними дверями, минимальными свесами и глянцевым чёрным обвесом. Из сертификационных документов следует, что на старте продаж кроссвэн предложат с задним приводом (422 л.с. и 440 Нм) и двумя вариантами тяговых батарей.

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Длина/ширина/высота Zeekr Mix равны соответственно 4688/1995/1755 миллиметрам, колёсная база — 3008 миллиметров. Вероятно, по ходовой части и тяговым батареям кроссвэн окажется унифицирован с седаном Zeekr 007. Передняя часть салона у моделей практически одинакова, а вот сзади Mix способен удивить.

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn / Минпромторг КНР

© Autohome.com.cn

По предварительным данным, Zeekr сделает ставку на возможности трансформации: передние кресла можно будет разворачивать на 180 градусов, с обеих сторон сбоку будут сдвижные двери, а ещё можно будет перемещать на салазках центральный бокс. Для Zeekr Mix подтверждены двухцветная окраска кузова, лидар на крыше, 800-вольтовая электросистема и быстрая зарядка, но трёхрядного салона пока не будет.

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Вероятно, базовый 2639-килограммовый кроссвэн получит литий-железо-фосфатную батарею на 75 киловатт-часов, а за доплату предложат литий-никель-марганец-кобальт-оксидный аккумулятор на 100 киловатт-часов — с такими ячейками масса увеличится на 100 килограммов. А вот двухмоторная силовая установка с полным приводом однообъёмнику пока не положена.

Премьера Zeekr Mix ожидается на апрельском автосалоне в Шанхае, а на внутренний рынок минивэн может выйти до конца первого полугодия. Исходный Zeekr 007 стоит в Китае от 210 тысяч юаней (29 тысяч долларов), а базовый кроссвэн вряд ли окажется дороже 250 тысяч юаней (35 тысяч долларов). А на подходе обновление флагманского минивэна Zeekr 009: он станет ещё роскошнее и мощнее.