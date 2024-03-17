Обновления BMW M2 2025

В октябре 2022 года кампания BMW представила второе поколение M2. В апреле 2023 G87 уже появился на рынке. После чего последовало обновление палитры - добавлены индивидуальные цвета (синий Frozen Portimao Blue и серый Frozen Pure Grey). Также ожидаются дополнительные незначительные изменения в августе 2024 года, которые сложно будет отнести к полноценному Life Cycle Impulse. Согласно сообщению источников, близких к Мюнхену, решетка радиатора может получить новые черные элементы. Также ожидаются цвета: желтый Sao Paulo Yellow, синий Portimao Blue, серый Skyscraper Grey, красный Fire Red, синий Voodoo Blue, зеленый Java Green и фиолетовый Twilight Purple. Не исключено и появление дополнительных специальных оттенков, поскольку завод в Сан-Луис-Потоси теперь может наносить на M2 индивидуальные цвета. Планируются также новые колесные диски с той же ступенчатой конфигурацией (19" спереди, 20" сзади). BMW уже предоставляет больше возможностей: энтузиасты теперь могут выбрать колеса с центральной блокировкой, диски с матовой отделкой Jet Black с Y-образными спицами, надписью "M Performance" и шинами 275/35 ZR19 спереди и 285/30 ZR20 сзади. Единственная инсайдерская информация о салоне касается информационно-развлекательной системы и намерения BMW перевести M2 на iDrive 8.5., которая получит новый программный код, но без интерфейса с QuickSelect. Остается неизвестным, будут ли изменения в отделке салона. Как сообщалось ранее, BMW M2 2025 года оснастят модернизированным S58 с увеличенной мощностью. По слухам, 3,0-литровый двигатель с двойным турбонаддувом получит дополнительные 20 л.с., что в общей сложности составит 473 л.с. В паре с шестиступенчатой механической коробкой передач рядная шестерка будет по-прежнему выдавать 550 Нм. Однако у автомобилей с восьмиступенчатой автоматической коробкой передач крутящий момент вырастет до 600 Нм. Несмотря на предполагаемый прирост мощности, модель по-прежнему будет называться просто M2 – без пометки «Competition». BMW установит модернизированный двигатель на обычную модель, а дополнительная мощь появится в 2025 календарном году для M2 CS. Специальная версия с автоматической коробкой передач получит шестицилиндровый двигатель мощностью около 522 л.с. и 650 Нм. Ограниченная серия M2 CS (RWD) будет выпускаться с августа 2025 года по июль 2026 года.