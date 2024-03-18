Представлен новый лимитированный Rolls-Royce Ghost Prism

В 2024 году исполняется 120 лет со дня выпуска первого автомобиля Rolls-Royce, и что может быть лучше, чем отметить это событие выпуском специальной серии? Новый RR Ghost Prism выпущен ограниченным тиражом в 120 автомобилей - по одному экземпляру на каждый год.

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Отличительной особенностью роскошного седана является сложное покрытие кузова. Процесс окрашивания представляет собой сложное 10-этапное нанесение четырех слоев краски цвета Gunmetal. После окрашивания, кузов вручную полируется вручную около 16 часов.

Нанесенная краска отличается необычным минеральным оттенком и сочетается с яркими акцентами экстерьера в виде желтого, мандаринового или красного цвета феникса.

В отличие от обычного Rolls-Royce Ghost с зеркально-полированной решеткой радиатора из нержавеющей стали, у RR Prism более сдержанный вид с дымчатым черно-серым оттенком под названием "Burnout".

Цвета акцентных элементов, которые использованны снаружи, нашли свое отражение и в роскошном салоне, в том числе на потолке Starlight Headliner.

К сожалению, двигатель V12 завершает свое существование, так как Rolls-Royce прекратил выпуск новых серийных моделей с двенадцатицилиндровым силовым агрегатом: Ghost, Cullinan и Phantom стали последними автомобилями с V12. Купе Wraith и кабриолет Dawn были сняты с производства и косвенно заменены моделью Spectre. С 2030 года марка Rolls-Royce намерена продавать только электромобили.