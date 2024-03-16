В интернете появился ролик, на кадрах которого водители машин премиум-класса пытаются преодолеть тестовый полигон. На капоте каждого автомобиля установлены стаканы с водой.

Первым выезжает на полосу препятствий немецкий Mercedes-Maybach S580, стоимость которого на российском авторынке составляет от 25 до 39 млн рублей. Роскошная машина подпрыгивает на искусственных «кочках», вода выплескивается из емкостей, затем они падают и разбиваются.

Вторым на полосу выходит китайский полноприводный внедорожник LiXiang L9. В России он продается по цене от 4,2 до 7,8 млн рублей. Водителю также не удается спасти стаканы.

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Третьим появляется китайский «наземный лайнер» Nio ET9 — мощный электроседан. Его стоимость в автосалонах составляет от 10 млн рублей. На кадрах ролика автомобиль едет по полосе, как по обычному шоссе. Стаканы с водой стоят как приклеенные, жидкость из них не выливается.

Автоэксперты отмечают, что ET9 оснащён множеством технологий, включая 900-вольтовую электрическую архитектуру и «проводное» рулевое управление. Его длина составляет 5325 мм, ширина — 2016 мм. У машины полный привод, реализованный посредством двух электромоторов.

По данным специалистов, «ездовые ощущения, сравнимые с полётом» обеспечивает передовая активная подвеска Nio с гидроэлементами и электронным управлением, которая получила название SkyRide.