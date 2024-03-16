Накануне Ким Чен Ын прибыл на публичное мероприятие в Северной Корее на броневике Aurus Senat. Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) привело цитату сестры эпатажного руководителя коммунистической партии Ким Ё Чен. Она заявила, что использование автомобиля, подаренного президентом Российской Федерации, служит ярким свидетельством корейско-российской дружбы.

Владимир Путин подарил лимузин Aurus Senat своему северокорейскому коллеге месяц назад. Презент подтвердили и пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, и агентство ЦТАК. Первое знакомство Ким Чен Ына с продукцией Aurus состоялось прошлой осенью в ходе визита на космодром Восточный: лидер КНДР осмотрел автомобиль снаружи и посидел в ней вместе с Путиным.

Как можно судить по видеоролику северокорейской стороны, Ким Чен Ыну подарили самый роскошный вариант с метровой центральной вставкой и баллистической защитой. Аналогичным лимузином пользуется Владимир Путин. В кортеже руководителя КНДР два американских фургона Ford Transit и несколько внедорожников Toyota Land Cruiser 200 разных модельных годов. Ранее господин Ын предпочитал седаны, лимузины и кроссоверы Mercedes-Maybach.

Интерес к автомобилям Aurus проявляют и другие зарубежные лидеры. Приобрести флагман российского автопрома готовы король Малайзии и президент Беларуси. Есть лимузины Aurus и в Объединённых Арабских Эмиратах, но на других публичных мероприятиях с участием монархов и избранных лидеров автомобили отечественного производства пока не светились.