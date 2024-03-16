Porsche Panamera получила «танцующую» подвеску

Porsche Panamera научили «танцевать», как китайский суперкар Yangwang U9. Porsche обновил модель Panamera. Внешне новинка почти не отличается от предыдущей версии. Но внутри скрывается много важных обновлений, в том числе новая система Porsche Active Ride. Это активная подвеска, которая обещает преобразить управление спортивным седаном и предлагает несколько забавных трюков.

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Porsche оснастил каждый угол автомобиля насосом, использующим электромотор для регулировки гидравлического давления в амортизаторе. Эти мотор-насосы питаются от 400-вольтовой батареи автомобиля. Также в системе используются однокамерные пневматические пружины.

Считается, что система настолько мощная, что практически полностью устраняет крены. Амортизаторы могут менять свои характеристики до 13 раз в секунду благодаря использованию акселерометров, которые отслеживают все движения кузова.

Система Active Ride от Porsche может использоваться во время движения автомобиля, позволяя ему подпрыгивать вверх и вниз. Более того, её можно даже наклонять из стороны в сторону, при этом передняя часть поднимается независимо, а задняя подпрыгивает вверх и вниз. Это улучшит управляемость Panamera, особенно на неровной дороге.

Porsche уже работает над тем, чтобы добавить свою систему Active Ride в другие модели. В их число войдет полностью электрический Taycan.

Недавно китайский производитель BYD представил свой суперкар Yangwang U9 с «танцующей» подвеской. Суперкар может ехать на трёх колёсах, подпрыгивать и танцевать.