В России дорожает кроссовер Honda CR-V

В России зафиксирован рост цен на кроссовер Honda CR-V нового поколения, который теперь предлагается по цене 3,5 млн рублей.

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Автомобиль Honda CR-V, получивший высокую оценку от экспертов за надежность и долговечность, стал еще более ценным на рынке. Ранее Honda CR-V предлагался на российском рынке от 3,2 млн рублей, в настоящее время стоимость увеличилась.

Дилеры предлагают новую версию Honda CR-V за 3 507 000 рублей, оснащенную современными технологиями безопасности и комфорта, включая многочисленные подушки безопасности и системы помощники водителя. Автомобиль оснащен 1,5-литровым турбированным двигателем мощностью 193 лошадиные силы и предлагает плавное управление благодаря вариатору.

Доступны также гибридные версии Honda CR-V стоимостью от 3 610 000 рублей, сочетающие в себе мощность и эффективность использования топлива. Гибридная версия сочетается с комбинацией бензинового двигателя и электромотора, обеспечивая улучшенные динамические характеристики.

С прекращением поставок на российский рынок автомобилей марки Honda в 2022 году, новые CR-V стали роскошью в России.

Ранее эксперты сообщали о том, что Honda CR-V является выносливым и неприхотливым автомобилем, он способен проезжать более 400 тысяч километров без серьезного ремонта, подчеркивая свою выдающуюся надежность. Кроме того, учитывая текущий тренд на экологичность и экономию топлива, гибридные модели CR-V предлагают особенно актуальное сочетание инноваций и устойчивого развития, отвечая нарастающему спросу на экологически чистый транспорт.

Кроме модели CR-V, путем параллельного импорта в Россию поставляются и ряд других транспортных средств Honda, которые зарекомендовали себя на мировом рынке как выносливые и неприхотливые автомобили.