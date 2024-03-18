Электрический кроссовер Kia EV9 стал «женским автомобилем года»

Ежегодно автомобильная индустрия объявляет победителей различных автомобильных наград, отражающих предпочтения и оценки как общественности, так и экспертов. Однако, немногие могут похвастаться такой последовательной победой, как Kia EV9.

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В 2023 году Kia EV9 был удостоен звания "Женского автомобиля года", завоевав сердца женщин. Электрокроссовер Kia был признан наилучшим в своей категории, опередив конкурентов от таких премиальных брендов, как Aston Martin, BMW, Volkswagen и Volvo.

Но это не конец истории: в 2024 году Kia EV9 вновь подтвердил свою превосходство, не только удержав звание "Женского автомобиля года", но и получив еще одну награду в категории лучшего кроссовера года среди женщин-журналистов. Это доказательство того, что эта модель продолжает завоевывать сердца не только обычных водителей, но и экспертов в области автомобильной журналистики.

В то время как Kia EV9 заслуженно получила звание, другие модели также были высоко оценены. Aston Martin DB12 был признан "Лучшим спорткаром", Volkswagen Amarok получил титул "Лучшего полноприводного внедорожника", BMW 5-Series стал "Лучшим премиальным автомобилем", а Volvo EX30 был признан "Лучшим семейным автомобилем".

Интересно, что в прошлом году Kia Niro также получила награду "Женского автомобиля года", что подчеркивает прогресс и качество моделей, выпускаемых компанией Kia.

Кроме того, в скором времени ожидается объявление победителей World Car of the Year (WCOTY), где три электрокара - BYD Seal, Kia EV9 и Volvo EX30 - претендуют на победу. Это еще один шаг в направлении признания электрических автомобилей как важного сегмента в мировой автомобильной индустрии.

Женские автомобильные награды представляют не только предпочтения и вкусы женщин-владельцев, но и важный индикатор для производителей автомобилей о том, что ценят и ожидают от них клиенты.