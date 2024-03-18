Редкий Porsche 911 Sport Classic выставили на торги за $450 тысяч

Porsche 911 Sport Classic 2023 года выпуска выставили на торги — его предлагают приобрести за $450 тыс. Лот представлен на площадке Bring a Trailer.

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Выставленная машина вдохновлена оригинальной моделью 1964–1973 годов. Она стала 256-й из запланированных к производству 1250 экземпляров. Автомобиль получил широкий кузов, оригинальные разноразмерные колеса с креплением центральной гайкой, сиденья с подогревом и электрорегулировкой по 18 направлениям, а также двухзонный климат-контроль. Модель представлена в зеленом цвете. Пробег составляет всего 16 км.

Внутри у модели 3,7-литровый оппозитный двигатель с 7-ступенчатой МКП и задним приводом. Отдача составляет в 550 л.с. и 600 Нм, что делает эту модификацию самой мощной среди моделей с «механикой».

До этого Skoda представила свой самый дешевый электрический кроссовер за €25 тысяч.