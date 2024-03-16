В Porsche ошеломлены количеством предзаказов на новый Macan

Босс марки заявил журналистам, что спрос на электрический кроссовер «намного превзошёл ожидания», и это несмотря на то, что на некоторых важных рынках процесс оформления заявок ещё не стартовал.

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«Мы перегружены поступающими заказами на новый Macan», — заявил Оливер Блюм на ежегодной пресс-конференции. «Мы уверены, что электрокар станет хитом», — подчеркнул топ-менеджер.

Премьера «батарейного» Porsche Macan EV состоялась в конце января, и всего за четыре недели немецкая марка получила более десяти тысяч предзаказов. Важно, что в эту цифру не включены заявки от клиентов из Китая, Тайваня и Японии — важнейших рынков для Porsche. Вдобавок, покупатели оформляли заявку, не прикасаясь к автомобилю и не устраивая тест-драйв.

Перевод Porsche Macan на электротягу — большое событие для автопроизводителя. Кроссовер был абсолютным бестселлером марки и лишь по итогам 2023 года немного уступил по продажам Cayenne. На некоторых рынках бензиновый Macan останется в продаже, но в Европе модель отправят в отставку досрочно. Риск для компании Porsche заключается в том, что электромобиль почти на 20 тысяч долларов дороже бензинового предшественника.

Боссы Porsche подчеркнули, что переход на электротягу не означает сокращения прибыли: маржинальность «батарейных» моделей должна оставаться высокой. По этой причине немецкий бренд не станет участвовать в «ценовых войнах» на китайском рынке. К концу десятилетия на электротягу переведут спорткары семейства 718 и кроссовер Cayenne, а ещё в продажу поступит новый трёхрядный электрокроссовер Porsche.