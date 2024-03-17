Правительство Индии одобрило концепцию производства электромобилей

Правительством Индии утверждена стратегия развития производства электромобилей в республике. Об этом сообщает издание Financial Express.

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Предполагается, что согласно новым подходам, в дальнейшем южноазиатская страна будет позиционироваться как центр производства электромобилей.

"На основании новой политики производителю электромобилей надлежит соответствовать ряду требований, среди которых, помимо прочего, минимальный объем инвестиций - 500 миллионов долларов", - приводит издание цитату из правил новой стратегии Нью-Дели по электромобилям.

Указывается также, что таможенная пошлина для иностранных автопроизводителей будет установлена на уровне 15 процентов и будет применима к автомобилям, стоимость которых составляет от 35 тысяч долларов и выше в течение периода 5 лет. При этом в качестве дополнительного требования к автопроизводителям фигурирует создание производственных мощностей в Индии в трехлетний срок.

Кроме того, иностранным производителям будет позволено ввести на территорию южноазиатской республики 40 тысяч электромобилей в течение 5 лет, но из расчета не более 8 тысяч единиц техники в год. Однако, как отмечается, для этого таким предприятиям будет необходимо инвестировать не менее 800 миллионов долларов в создание инфраструктуры для производства электромобилей на территории страны.

В материале говорится, что индийские власти исходят из того, что новая стратегия прояснит для крупных международных производителей электромобилей, таких как, например, Tesla, в планы которых входило создание завода в Индии и которые хотели особых льготных условий.

Помимо этого, предполагается, что новая политика также обеспечит индийским предприятиям доступ к новейшим технологиям, окажет эффект поддержки для государственной программы "Сделай в Индии", а также поспособствует укреплению экосистемы электромобилей, обеспечивая здоровую конкуренцию.

Ранее местные СМИ сообщали о заявлении министра торговли и промышленности Индии Пиюша Гояла, из которого следует, что Индия не станет выстраивать свою политику, опираясь на требования какого-либо автопроизводителя, а будет вместо этого создавать условия для привлечения разных производителей электромобилей.