Федеральная служба охраны приобрела роскошный китайский минивэн. В Москве запечатлели ведомственный Voyah Dream: на принадлежность к властным структурам указывают номера из пула Гаража особого назначения и синий проблесковый маячок на крыше. По неофициальным данным Федеральная служба охраны взяла на пробу гибридную версию с 1,5-литровым турбомотором в роли «удлинителя хода». Цены на такие машины стартуют с 10 290 000 рублей.

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Voyah Dream официально продаётся в России, причём минивэнов у дилеров достаточно, и на автомобили из наличия можно получить скидку до 30 процентов. Однако это касается самых распространённых семиместных версий. Роскошные модификации с четырёхместным салоном потянут на 16 990 000 рублей, и на них дисконт меньше.

В любом случае у Voyah Dream есть пневмоподвеска, полный привод, кожаная отделка салона, проекционный экран и камеры кругового обзора. На российском рынке популярны гибридные версии: бензиновый двигатель работает в роли генератора и подключается к передним колёсам на высокой скорости. Электромоторы развивают до 393 лошадиных сил и 610 Нм.

Россияне пересаживаются с немецкого "премиума" на китайский

Консервативные спецслужбы редко закупают автомобили-новинки, так что появление Voyah Dream скорее исключение из правила. Однако переход на китайский автопром затронул и государственные структуры: даже у ФСО начали появляться минивэны, фургоны, кроссоверы и пикапы из Поднебесной.