Суперкар BMW M1 выставлен на аукционе

Во Флориде на аукционе Sotheby's выставлен на продажу автомобиль E26. Среднемоторный суперкар окрашен в красный Brilliant Red (цвет не оригинальный). Автомобиль был выпущен 9 октября 1980 года в оригинальном голубом цвете.

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По данным аукционного дома, редкий BMW был отправлен дилеру во Франции 13 октября и продан жителю США. RM Sotheby's предполагает, что именно тогда автомобиль был перекрашен и получил другой одометр - в милях, а не в километрах. Машина сохранила свой черный интерьер, но чехлы сидений были заменены на кожаные.

У выставленного на продажу суперкара неисправен спидометр. Кроме того, аукционный дом не смог определить реальный пробег M1, когда автомобиль был внесен в каталог для подготовки к торгам.

По оценкам RM Sotheby's, автомобиль будет продан приблизительно за 436 000-545 000 долларов. BMW воздерживается от выпуска очередного суперкара с тех пор, как последний M1 сошел с конвейера в 1981 году.

В последний раз компания приблизилась к созданию специализированного спортивного автомобиля в 2020 году, когда отказалась от среднемоторной модели I16. В 2008 году на выставке Concorso d'Eleganza Villa d'Este был представлен концепт M1 Hommage, но и он не стал серийным. Источник: RM Sotheby's