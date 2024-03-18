Новые BMW X2 и iX2 начали сходить с конвейера в Регенсбурге

Завод BMW в Регенсбурге приступил к выпуску второго поколения BMW X2 и первого iX2. Это новое SUV-купе, а также его электрический аналог производятся для мирового рынка.

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Первые фотографии с завода демонстрируют BMW X2 xDrive20d, в то время как iX2 также можно увидеть мельком. Вместе с производством компактных внедорожников на заводе организована работа в три смены, чтобы увеличить ежедневный объем производства с 1 000 до 13 000 единиц, что необходимо для удовлетворения мирового спроса.

В прошлом году завод в Регенсбурге выпустил в общей сложности 238 301 автомобиль, что составляет более 10 % от общего объема продаж BMW в 2023 году.

После запуска нового BMW X2 на различных рынках ожидается, что объем производства в 2024 году превзойдет показатели предыдущего года. Если спрос продолжит расти, производство на заводе в Регенсбурге может превысить 300 000 автомобилей в год.

Ожидается, что к 2024 году значительную часть этой продукции, примерно одну треть, составят электрические модели, такие как iX1 и iX2, что может впервые поднять производство автомобилей без двигателей внутреннего сгорания до уровня более 100 000. Высоковольтные батареи для электромобилей, собираемых в Регенсбурге, производятся на Лейбницштрассе.

До конца 2024 года в общей сложности около 200 миллионов евро будет направлено на строительство заводов в Регенсбурге и Вакерсдорфе. Завод в Вакерсдорфе также станет одним из основных центров электромобильности, когда он будет запущен этим летом. Хотя BMW iX2 не появится в Соединенных Штатах, он, вероятно, станет одним из основных автомобилей в мире EV в Европе.