В Англии продают тягач с шестью Porsche

На площадке Piston Heads на продажу выставлен тягач Man TGX с шестью автомобилями Porsche на прицепе Rolfo. Отмечается, что все шесть Porsche совершенно новые и не использовались владельцем, при этом автомобили продаются комплектом — покупка их по отдельности невозможна. Стоимость коллекции не раскрывается.

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Выставленные на продажу автомобили принадлежат австрийскому архитектору Александеру Зерде, сообщает издание Motor Authority. В детстве у Зерде была игрушка в виде такого тягача с шестью машинами Porsche, и во взрослом возрасте он воссоздал её в реальности. Предполагалось продемонстрировать коллекцию на Фестивале скорости в Гудвуде, однако этого не произошло и с тех пор машины находятся в гараже.

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В коллекцию Зерде, помимо уже упомянутого Man TGX с платформой Rolfo, входят Porsche 911 R 2016 года выпуска, 991.2 GT3 Clubsport, 991.2 GT3 Touring, 991.2 GT3 Cup и 991 GT3R Carbon 2018-го, а также 991.2 GT3RS Weissach 2019 года.

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Стоимость каждого из этих автомобилей — не менее $ 100 тыс., в то время как цена Porsche 911 R с 4-литровым двигателем от GT3 RS, выпущенной тиражом в 991 экземпляр, составляет несколько сотен тысяч долларов. Более того, один из Porsche 911 R в декабре прошлого года на аукционе RM Sotheby’s в Хьюстоне был продан за $ 1,1 млн.